EA Sports FC25 fragmanında Galatasaray ve Fenerbahçe ayrıntısı
Merakla beklenen EA Sports FC25'in 27 Eylül'de çıkacağını duyuran fragman yayımlandı ve tanıtımda Fenerbahçe ile Galatasaray'a da yer verildi.
EA Games, EA Sports FC25'in resmi tanıtım fragmanını yayınladı.
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Tanıtımda 27 Eylül 2024'te çıkış yapacağı duyurulan oyuna dair oyun içi görseller yer alırken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fragmanda yer alması ise gündem oldu.
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Ayrıca Real Madrid forması giyen Arda Güler de tanıtımda yer aldı.
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EA SPORTS FC25'İN TÜRKİYE FİYATI
EA Sports FC25'in çıkış fiyatı 69,99 dolar olarak belirlendi.
18 Temmuz 2024 tarihindeki güncel kur baz alındığında çıkış yapması beklenen fiyatlar şöyle;
PlayStation ve Xbox: 2900 TL
PC: 2600 TL
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