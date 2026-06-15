Eczacıbaşı Yıldız Kız Voleybol Takımı namağlup üst üste 3. kez Türkiye Şampiyonu oldu
Eskişehir'de düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Yıldız Kız Takımı, finalde V. Bank'ı 3-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez namağlup şampiyonluğa ulaştı
Türk voleybolunun köklü kulüplerinden Eczacıbaşı, altyapıya verdiği değerin meyvelerini tarihi rekorlarla toplamaya devam ediyor. Eskişehir'de düzenlenen Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde fırtına gibi esen Eczacıbaşı Yıldız Kız Takımı, tüm rakiplerini geride bırakarak üst üste üçüncü kez Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.
Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası Emincan Kocabaş Sezonu kapsamında Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nde oynanan final mücadelesinin satır başları şu şekilde gelişti:
Şampiyonluğun en büyük favorisi olan Eczacıbaşı Yıldız Kız Takımı, final maçında güçlü rakibi V. Bank ile karşı karşıya geldi. Turuncu-beyazlı ekip, parkeden 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa uzandı.
Eczacıbaşı, rakibine set şansı tanımadan ve üstün bir oyun sergileyerek mücadeleyi 25-21, 25-23 ve 25-18'lik set skorlarıyla domine etti.