Eczacıbaşı Yıldız Kız Voleybol Takımı namağlup üst üste 3. kez Türkiye Şampiyonu oldu

Türk voleybolunun köklü kulüplerinden Eczacıbaşı, altyapıya verdiği değerin meyvelerini tarihi rekorlarla toplamaya devam ediyor. Eskişehir'de düzenlenen Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde fırtına gibi esen Eczacıbaşı Yıldız Kız Takımı, tüm rakiplerini geride bırakarak üst üste üçüncü kez Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.