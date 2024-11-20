Efsane tenisçi Rafael Nadal kortlara veda etti

İspanyol tenisçi, Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları’nda teklerde, Rio 2016’da da çiftlerde altın madalya kazanmıştı. Fransa Açık’ı 14 kez kazanan Nadal, tarihte bir grand slam’i en çok kazanan tenisçi ünvanını elde etti.