  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Tenisin efsanesi kortlara son noktayı koydu

Efsane tenisçi Rafael Nadal kortlara veda etti

Efsane tenisçi İspanyol raket Rafael Nadal, İspanya’nın Hollanda’ya elenmesiyle kariyerinin son maçına çıkarak 38 yaşında kortlara veda etti.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Efsane tenisçi Rafael Nadal kortlara veda etti - Resim: 1

Son yıllarda yaşadığı sakatlıkların ardından eski formundan uzaklaşan Nadal, İspanya’nın Malaga kentinde düzenlenen Davis Kupası finallerinde Hollanda’ya karşı oynanan çeyrek final maçında son kez ülkesi adına korta çıktı.

1 / 5
Efsane tenisçi Rafael Nadal kortlara veda etti - Resim: 2

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, 24 grand slam şampiyonluğu olan Djokovic’in ardından tüm zamanların en başarılı ikinci tek erkekler oyuncusu olarak emekli oldu.

2 / 5
Efsane tenisçi Rafael Nadal kortlara veda etti - Resim: 3

İspanyol tenisçi, Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları’nda teklerde, Rio 2016’da da çiftlerde altın madalya kazanmıştı. Fransa Açık’ı 14 kez kazanan Nadal, tarihte bir grand slam’i en çok kazanan tenisçi ünvanını elde etti.

3 / 5
Efsane tenisçi Rafael Nadal kortlara veda etti - Resim: 4

Elde ettikleri başarılarla erkekler tenisinin yaşayan efsanelerine dönüşen Roger Federer, Nadal ve Djokovic, 20 yılı aşan sürede rakiplerine şans tanımıyordu.

4 / 5