Elektrik akımına kapılıp bacağını kaybetmişti, futbolla hayata tutundu...
Gaziantep'te 16 yıl önce elektrik akımına kapılması sonucu sol ayağını kaybeden Halil İbrahim Esen'in hayatı okuduğu kitapta geçen, ‘Bazen eksiklerimiz, bize yeni bir hayat bahşedebilir' cümlesi ve 12 yıldır oynadığı ampute futbolla değişti.
A Milli Futbol Takımı ve Şahinbey Ampute Futbol Takımı oyuncusu 23 yaşındaki Halil İbrahim Esen, ampute futbolda gösterdiği başarılarıyla göz dolduruyor. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan Halil İbrahim Esen, henüz 7 yaşındayken elektrik akımına kapılması sonucu sol bacağı diz altından ampute edildi. Geçirdiği kaza sonrası eve kapanan ve evden hiç çıkmayan Halil İbrahim Esen, 2 yılda bir ameliyat olduğu için eğitimine de evde devam etti.
Evde sürekli kitap okuyan ve bir süre eve kapandıktan sonra ailesinin tavsiyesi üzerine sokağa çıkıp arkadaşları oynamaya başlayan Halil İbrahim Esen, bir arayış içerisine girdi. Esen'in hayatı okuduğu kitapta geçen "Bazen eksiklerimiz, bize yeni bir hayat bahşedebilir" cümlesinden sonra değişti. Çocukluğundan beri futbola büyük bir ilgi duyan ve top oynamayı seven Esen, gönül verdiği futbolu protez bacakla okul bahçesinde ve halı sahada sürdürdü. Sık sık protez bacağını kırmasından dolayı protez bacağını takan kişinin, "Ampute futbol takımında oynamak ister misin?" teklifi üzerine ampute futbolla tanışan Esen, Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nda ampute futbola başladı.
Şahinbey Ampute Futbol Takım'ında oynadığı futbolla göz dolduran Esen, ilk zamanlar koltuk değneği ile oynamakta zorlansa da azmederek Ampute A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başardı. 12 yıldır içinde bulunduğu Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nda hem lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde eden Esen, A Milli Futbol Takımı'nda da oynadığı futbolla dikkat çekiyor. Okul bahçesinde ve hala sahada top oynarken önce Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nda ve ardından da A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselen Esen'in hayatını ampute futbol değiştirdi. Oynadığı futbolla şimdiye kadar elde ettiği başarılara yenilerini eklemek için çalışan Esen, kendisi gibi gençlere de örnek olmayı amaçlıyor.
Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nın en başarılı oyuncusu Esen, elde ettiği başarılara yenilerini ekleme hedefiyle çalışmalarını Şahinbey Belediyesi'nin Akkent Spor Köyü'ndeki sahada aralıksız sürdürüyor.