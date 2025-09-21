Elektrik akımına kapılıp bacağını kaybetmişti, futbolla hayata tutundu...

Şahinbey Ampute Futbol Takım'ında oynadığı futbolla göz dolduran Esen, ilk zamanlar koltuk değneği ile oynamakta zorlansa da azmederek Ampute A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başardı. 12 yıldır içinde bulunduğu Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nda hem lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde eden Esen, A Milli Futbol Takımı'nda da oynadığı futbolla dikkat çekiyor. Okul bahçesinde ve hala sahada top oynarken önce Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nda ve ardından da A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselen Esen'in hayatını ampute futbol değiştirdi. Oynadığı futbolla şimdiye kadar elde ettiği başarılara yenilerini eklemek için çalışan Esen, kendisi gibi gençlere de örnek olmayı amaçlıyor.