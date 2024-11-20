Eli kanlı İsrail ordusu bu sefer de kadın futbolcuyu hedef aldı

Haidar'ın annesi şu ifadeleri kullandı:

Kızım beyin kanaması geçirdi, kafatası çatladı. Yurt dışında yarışmayı hayal ediyordu. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi olmak istediğini söyledi. Bir yıldız olmak ve herkesin onun hakkında konuşmasını istiyordu. Artık herkes ondan bahsediyor çünkü hiçbir ilgisi olmayan bir savaşta yaralandı. Hayalini öldürdüler.