Elif Sude Akgül tekvandoda dünya ikincisi oldu

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, sakatlığına rağmen gümüş madalya kazanan Elif Sude Akgül’den ‘gönüllerin şampiyonu’ olarak bahsederek, “Dünya şampiyonasında ilk madalyamızı kazandık. Elif, bugün çok büyük bir iş başardı. 19 yaşında ilk kez bu seviyede yarıştı ve finale kadar geldi. Sakatlığına rağmen son ana kadar mücadele etti ve ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Elif, bugün belki gümüş madalya kazandı ama gönüllerin şampiyonu oldu.” ifadelerini kullardı. Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar ile erkekler 54 kilodaFurkan Ubeyde Çamoğlu ile 87 kiloda Orkun Ateşli yarın mücadele edecek.