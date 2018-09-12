Emre Akbaba dünya basınında

Bu kez adresi ise Milli Takım'dı. İSVEÇ karşısında 2-1 geride olduğumuz dakikalarda Lucescu'nun son çare olarak sahaya sürdüğü Emre Akbaba, 88 ve 90 2'de attığı 2 golle tüm Türkiye'yi sevince boğdu.

