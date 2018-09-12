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  3. 12 Eylül 2018 13:13

Emre Akbaba dünya basınında

İsveç maçının son dakikalarında 2 gol atan Emre Akbaba, Türkiye'yi sevindirmekle kalmadı, dünya basınında büyük yankı uyandırdı..

Emre Akbaba dünya basınında

Transfer dönemine damga vuran Emre Akbaba daha uzun süre adından söz ettirecek gibi görünüyor.

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Emre Akbaba dünya basınında

Galatasaray ve Fenerbahçe almak için yarışsa da sarı-kırmızılı renklere sevdası nedeniyle Cimbom'u seçen genç futbolcu, Trabzonspor mağlubiyetiyle küllenmeye yüz tutan ateşi yeniden körükledi.

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Emre Akbaba dünya basınında

Bu kez adresi ise Milli Takım'dı. İSVEÇ karşısında 2-1 geride olduğumuz dakikalarda Lucescu'nun son çare olarak sahaya sürdüğü Emre Akbaba, 88 ve 90 2'de attığı 2 golle tüm Türkiye'yi sevince boğdu.

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Emre Akbaba dünya basınında

4 dakika içinde attığı iki golle galibiyeti Milli Takımımıza getiren Emre maçın oyuncusu seçilirken adını dünya piyasasında da duyurmayı başardı. Avrupa basını, başlıklarında ve yorumlarında Emre'yi öne çıkardı.

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