Emre Akbaba dünya basınında
İsveç maçının son dakikalarında 2 gol atan Emre Akbaba, Türkiye'yi sevindirmekle kalmadı, dünya basınında büyük yankı uyandırdı..
Transfer dönemine damga vuran Emre Akbaba daha uzun süre adından söz ettirecek gibi görünüyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe almak için yarışsa da sarı-kırmızılı renklere sevdası nedeniyle Cimbom'u seçen genç futbolcu, Trabzonspor mağlubiyetiyle küllenmeye yüz tutan ateşi yeniden körükledi.
Bu kez adresi ise Milli Takım'dı. İSVEÇ karşısında 2-1 geride olduğumuz dakikalarda Lucescu'nun son çare olarak sahaya sürdüğü Emre Akbaba, 88 ve 90 2'de attığı 2 golle tüm Türkiye'yi sevince boğdu.