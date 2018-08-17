Emre Akbaba transferine Gomis engeli !
Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu ve Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Emre Akbaba transferinde, Gomis engeli.
Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'den gelen teklifi kabul eden Galatasaray, Bafetimbi Gomis'ten ''Suudi Arabistan'da oynamam'' yanıtı almıştı.
Gomis'in, ''5 milyon euro da verseler, gitmem.'' dediği Suudi Arabistan temsilcisi; Fransız yıldıza 6.5 milyon euro'luk, Galatasaray'a da 11 milyon euro'luk yeni bir teklifle masaya geldi.