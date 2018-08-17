  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Ağustos 2018 14:26

Emre Akbaba transferine Gomis engeli !

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu ve Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Emre Akbaba transferinde, Gomis engeli.

Emre Akbaba transferine Gomis engeli !

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'den gelen teklifi kabul eden Galatasaray, Bafetimbi Gomis'ten ''Suudi Arabistan'da oynamam'' yanıtı almıştı.

1/ 6
Emre Akbaba transferine Gomis engeli !

Sabah'ta yer alan habere göre, Al Hilal'in Bafetimbi Gomis ısrarı henüz bitmiş değil.

2/ 6
Emre Akbaba transferine Gomis engeli !

Gomis'in, ''5 milyon euro da verseler, gitmem.'' dediği Suudi Arabistan temsilcisi; Fransız yıldıza 6.5 milyon euro'luk, Galatasaray'a da 11 milyon euro'luk yeni bir teklifle masaya geldi.

3/ 6
Emre Akbaba transferine Gomis engeli !

Golcü oyuncuyu yollayıp bonservisinden gelecek parayla kadroya takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılılar, bu transferden kaynak gelmeden hiçbir oyuncuyu renklerine bağlayamıyor.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM