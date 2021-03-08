Emre Belözoğlu istifadan döndü
Fenerbahçe'de kötü gidişin ardından sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görevinden ayrıldığı ileri sürüldü. Kulübün resmi Twitter hesabından Belözoğlu fotoğrafı ile "Sonuna kadar Fenerbahçe" paylaşımı yapılırken, Emre Belözoğlu ve başkan Ali Koç arasında geçen o konuşma da ortaya çıktı.
Süper Lig'in 29. haftasında bugün Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
1 / 7
Sarı-Lacivertliler'de Sinan Gümüş sakatlanırken, takımın en önemli isimlerinden Luiz Gustavo'nun dönüşü ise yüzleri güldürdü.
2 / 7
"EMRE BELÖZOĞLU AYRILDI" İDDİASI Konyaspor önünde mutlak 3 puan arayacak olan Fenerbahçe'de saha dışında ise Emre Belözoğlu konusunda ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertli ekipte kötü gidişin ardından sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görevinden ayrıldığı ileri sürüldü.
3 / 7
"SONUNA KADAR FENERBAHÇE"
Ancak bu iddia, dün Belözoğlu'nun fotoğrafı ile paylaşılan "Sonuna kadar Fenerbahçe" mesajıyla çürütüldü.
4 / 7