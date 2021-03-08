  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Emre Belözoğlu istifadan döndü

Emre Belözoğlu istifadan döndü

Fenerbahçe'de kötü gidişin ardından sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görevinden ayrıldığı ileri sürüldü. Kulübün resmi Twitter hesabından Belözoğlu fotoğrafı ile "Sonuna kadar Fenerbahçe" paylaşımı yapılırken, Emre Belözoğlu ve başkan Ali Koç arasında geçen o konuşma da ortaya çıktı.

Emre Belözoğlu istifadan döndü - Resim: 1

Süper Lig'in 29. haftasında bugün Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

1 / 7
Emre Belözoğlu istifadan döndü - Resim: 2

Sarı-Lacivertliler'de Sinan Gümüş sakatlanırken, takımın en önemli isimlerinden Luiz Gustavo'nun dönüşü ise yüzleri güldürdü.

2 / 7
Emre Belözoğlu istifadan döndü - Resim: 3

"EMRE BELÖZOĞLU AYRILDI" İDDİASI Konyaspor önünde mutlak 3 puan arayacak olan Fenerbahçe'de saha dışında ise Emre Belözoğlu konusunda ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertli ekipte kötü gidişin ardından sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görevinden ayrıldığı ileri sürüldü.

3 / 7
Emre Belözoğlu istifadan döndü - Resim: 4

"SONUNA KADAR FENERBAHÇE"

Ancak bu iddia, dün Belözoğlu'nun fotoğrafı ile paylaşılan "Sonuna kadar Fenerbahçe" mesajıyla çürütüldü.

4 / 7