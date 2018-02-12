Emre Belözoğlu maçı nasıl izledi ?
Başakşehir - Fenerbahçe maçında cezalı olan Emre Belözoğlu, karşılaşmayı tribünden değil de içeriden takip etti.
Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-0 yendiği karşılaşmada Emre Belözoğlu, cezası nedeniyle forma giyememişti.
(Skorer)
orma giymediği maçları tribünde takip eden ve her zaman takımının yanında olan Emre Belözoğlu'nun, dün akşamki karşılaşmada objektiflere yansıyan bir görüntüsü olmadı. Bunun sebebi ise geçen hafta yaşananlar...
Geçen hafta Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla bu maçta cezalı duruma düşen Belözoğlu'nun maçı stattan takip ettiği öğrenildi.