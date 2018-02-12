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  3. 12 Şubat 2018 13:23

Emre Belözoğlu maçı nasıl izledi ?

Başakşehir - Fenerbahçe maçında cezalı olan Emre Belözoğlu, karşılaşmayı tribünden değil de içeriden takip etti.

Emre Belözoğlu maçı nasıl izledi ?

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-0 yendiği karşılaşmada Emre Belözoğlu, cezası nedeniyle forma giyememişti.

(Skorer)

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Emre Belözoğlu maçı nasıl izledi ?

orma giymediği maçları tribünde takip eden ve her zaman takımının yanında olan Emre Belözoğlu'nun, dün akşamki karşılaşmada objektiflere yansıyan bir görüntüsü olmadı. Bunun sebebi ise geçen hafta yaşananlar...

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Emre Belözoğlu maçı nasıl izledi ?

Geçen hafta Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla bu maçta cezalı duruma düşen Belözoğlu'nun maçı stattan takip ettiği öğrenildi.

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Emre Belözoğlu maçı nasıl izledi ?

Talimatlara göre ceza alan futbolcular, tribüne ya da soyunma odasına giriş yapamıyor.

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