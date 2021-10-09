Emre Belözoğlu'ndan transfer bombası! Eski Fenerbahçeli ismi ikna etti
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra Başakşehir'in teklifini kabul eden Emre Belözoğlu, transfere hızlı başladı. Belözoğlu, sarı lacivertli takımın eski futbolcusunu İstanbul'a gelmeye ikna etti.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'le anlaşma sağlayan Emre Belözoğlu, yeni takımında görevine hızlı başladı. Genç çalıştırıcının Fenerbahçe'de görev aldığı dönemde takımdan gönderdiği tecrübeli futbolcuyu, yeni kulübüne transfer edeceği iddia edildi.
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İstanbul ekibinde teknik direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu ilk transferini gerçekleştirdi.
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Genç çalıştırıcı, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Tolgay Ali Arslan'ı takıma dahil etmek için anlaşma sağladı.
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Ajansspor'un haberine göre; Udinese ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tolgay Ali Arslan, İstanbul ekibiyle 2,5 yıllığına el sıkıştı. Tolgay Arslan'ın devre arasında İstanbul ekibine transfer olacağı belirtildi.
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