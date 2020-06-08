Emre Mor 22 yaşında dibe vuruyor!

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen birçok şansı harcayan Emre Mor'un bu durumu da İspanya'da haber oldu. İspanyol basınında yer alan konuyla ilgili haber şöyle: "Emre Mor için son bir kaç sezon iyi gitmiyor. Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transferinin ardından oyuncu, burada iyi bir performans gösteremedi. Celta'da geçen kötü sezonun ardından Emre, Galatasaray'a kiralandı. Ülkesinde, kariyerinin ilk patlama zamanlarındaki gibi çıkış yapacağını umuyordu. Ancak, orada da istenileni veremedi. Türk takımı kiralık sözleşmesini feshetti ve Celta onu Olimpiakos'a gönderdi. Burada da koronavirüs nedeniyle lig ertelenirken, öncesinde neredeyse hiç oynayamadı. Kiralanmasının ardından Yunan ekibi Emre ile ilgili son kararını verdi. Oyuncu, Celta Vigo'ya dönecek."