Emre Mor transferinde flaş gelişme!
Galatasaray'ın Emre Mor transferinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Transferin tıkanma noktasına gelmesinden sonra, tarafların orta yolu bulmasıyla düğüm çözüldü. Emre Mor'un Galatasaray forması giymesine kesin gözle bakılı
Fotomaç'ın haberine göre; Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda bir transferi daha açıklamak üzere.