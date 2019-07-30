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  3. 30 Temmuz 2019 13:50

Emre Mor transferinde flaş gelişme!

Galatasaray'ın Emre Mor transferinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Transferin tıkanma noktasına gelmesinden sonra, tarafların orta yolu bulmasıyla düğüm çözüldü. Emre Mor'un Galatasaray forması giymesine kesin gözle bakılı

Emre Mor transferinde flaş gelişme!

Fotomaç'ın haberine göre; Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Emre Mor transferinde flaş gelişme!

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda bir transferi daha açıklamak üzere.

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Emre Mor transferinde flaş gelişme!

Cimbom, uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcuyu hafta sonu İstanbul'a getirecek.

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Emre Mor transferinde flaş gelişme!

Fatih Terim'in uzun süredir kadroda görmek istediği yıldız futbolcunun en kısa zamanda imza atması bekleniyor. İşte detaylar...

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