Emre Mor'a talep yağmuru: Hangi takıma transfer oluyor?

Emre Mor, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Brønshøj mahallesinde Türk baba ve Arnavut anneden dünyaya geldi ve büyüdü. Baba tarafından aslen Uşak ili Sivaslı ilçesi'nin Tatar kasabasındandır. Mor, Danca ve İngilizce biliyor.