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Emre Mor'a talep yağmuru: Hangi takıma transfer oluyor?

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadrosunda yer alamayan Milli Futbolcunun, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'dan teklif aldığı iddia edildi.

Emre Mor'a talep yağmuru: Hangi takıma transfer oluyor? - Resim: 1

Süper Lig devi Fenerbahçe'de iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Emre Mor'un yeni adresi belli oldu.

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Emre Mor'a talep yağmuru: Hangi takıma transfer oluyor? - Resim: 2

RİZESPOR İLE ANLAŞTI

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Emre Mor ile anlaştı. Bonservis bedeli ödemeden bu transferi bitirmek isteyen Rizespor yönetimi, Fenerbahçe ile görüşme halinde. Sarı-lacivertliler, Emre Mor'un sözleşmesini feshedip, transferde kolaylık sağlayabilir.

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Emre Mor'a talep yağmuru: Hangi takıma transfer oluyor? - Resim: 3

EMRE MOR KİMDİR?

Emre Mor, Danimarka'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giymektedir.

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Emre Mor'a talep yağmuru: Hangi takıma transfer oluyor? - Resim: 4

Emre Mor, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Brønshøj mahallesinde Türk baba ve Arnavut anneden dünyaya geldi ve büyüdü. Baba tarafından aslen Uşak ili Sivaslı ilçesi'nin Tatar kasabasındandır. Mor, Danca ve İngilizce biliyor.

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