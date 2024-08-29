Emre Mor'a talep yağmuru: Hangi takıma transfer oluyor?
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadrosunda yer alamayan Milli Futbolcunun, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'dan teklif aldığı iddia edildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Emre Mor'un yeni adresi belli oldu.
RİZESPOR İLE ANLAŞTI
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Emre Mor ile anlaştı. Bonservis bedeli ödemeden bu transferi bitirmek isteyen Rizespor yönetimi, Fenerbahçe ile görüşme halinde. Sarı-lacivertliler, Emre Mor'un sözleşmesini feshedip, transferde kolaylık sağlayabilir.
EMRE MOR KİMDİR?
Emre Mor, Danimarka'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giymektedir.
Emre Mor, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Brønshøj mahallesinde Türk baba ve Arnavut anneden dünyaya geldi ve büyüdü. Baba tarafından aslen Uşak ili Sivaslı ilçesi'nin Tatar kasabasındandır. Mor, Danca ve İngilizce biliyor.