En çok kazanan sporcular açıklandı: Zirvede bakın kim var!
Forbes, 2022 yılının en çok kazanan 10 sporcusunu açıkladı. Listenin başında dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi bulunuyor.
ABD'nin en ünlü dergilerinden biri olan Forbes, dünyanın en zengin sporcular listesini yeniledi. İlk 10’da zirve Lionel Messi’nin oldu. Dünyanın en yüksek maaşlı 10 sporcusu, son 12 ayda toplam 992 milyon dolar vergi öncesi brüt kazanç elde etti ve bu rakam şimdiye kadarki en yüksek üçüncü maliyet oldu.
EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR
1) MESSI
130 Milyon Dolar
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2) LEBRON JAMES
121,1 Milyon Dolar
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3) CRISTIANO RONALDO
115 Milyon Dolar
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4) NEYMAR
95 Milyon Dolar
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