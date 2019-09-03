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  3. 03 Eylül 2019 11:51

En iyi transferleri hangi takım yaptı? İşte çarpıcı sonuç

Yaz transfer dönemi resmen kapandı. Başta 4 büyükler olmak üzere, tüm kulüpler kadrolarına takviye yaptı. Peki en iyi transferi hangi takım yaptı? 4 büyükler yaz transfer dönemine adeta damga vurdu. Transferin son gününde bombalar patlata

En iyi transferleri hangi takım yaptı? İşte çarpıcı sonuç

Bu sezon eski günlerine dönmek için transferde Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik patron Ünal Karaman'ın liderliğinde birçok ismi kadrosuna katan Karadeniz ekibi Trabzonspor sezon sonunda şampiyonluk kupasını uzun bir aradan sonra taraftarlarına hediye etmek istiyor. İşte Fırtına'nın transfer raporu...

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En iyi transferleri hangi takım yaptı? İşte çarpıcı sonuç

TAKIMDAN AYRILANLAR

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En iyi transferleri hangi takım yaptı? İşte çarpıcı sonuç

YUSUF YAZICI

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En iyi transferleri hangi takım yaptı? İşte çarpıcı sonuç

OLCAY ŞAHAN

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