En iyi transferleri hangi takım yaptı? İşte çarpıcı sonuç

Bu sezon eski günlerine dönmek için transferde Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik patron Ünal Karaman'ın liderliğinde birçok ismi kadrosuna katan Karadeniz ekibi Trabzonspor sezon sonunda şampiyonluk kupasını uzun bir aradan sonra taraftarlarına hediye etmek istiyor. İşte Fırtına'nın transfer raporu...