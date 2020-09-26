En unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe maçları!

SÜPER FİNALDE ŞAMPİYON G.SARAY OLDU 2011-2012 sezonunda bir sezonluk olmak üzere play-off uygulaması geldi. Ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar Şampiyonluk Grubu'nda şampiyon olmak için yeniden mücadele ettiler. Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Fatih Terim ve öğrencileri mutlu sona ulaşarak ezeli rakibinin sahasında kupa kaldırdı.