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  3. 26 Eylül 2020 12:51

En unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe maçları!

Dev derbiye saatler kala, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan en unutulmaz maçları derledik.

En unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe maçları!

Dev derbiye saatler kala, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan en unutulmaz maçları derledik.

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En unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe maçları!

İşte 2000'li yıllarda oynanan en unutulmaz derbiler:

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En unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe maçları!

SÜPER FİNALDE ŞAMPİYON G.SARAY OLDU 2011-2012 sezonunda bir sezonluk olmak üzere play-off uygulaması geldi. Ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar Şampiyonluk Grubu'nda şampiyon olmak için yeniden mücadele ettiler. Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Fatih Terim ve öğrencileri mutlu sona ulaşarak ezeli rakibinin sahasında kupa kaldırdı.

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En unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe maçları!

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 23. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra üstünlük sağladı.

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