En unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe maçları!
Dev derbiye saatler kala, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan en unutulmaz maçları derledik.
Dev derbiye saatler kala, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan en unutulmaz maçları derledik.
SÜPER FİNALDE ŞAMPİYON G.SARAY OLDU 2011-2012 sezonunda bir sezonluk olmak üzere play-off uygulaması geldi. Ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar Şampiyonluk Grubu'nda şampiyon olmak için yeniden mücadele ettiler. Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Fatih Terim ve öğrencileri mutlu sona ulaşarak ezeli rakibinin sahasında kupa kaldırdı.