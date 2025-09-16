Erdoğan, Avrupa ikincisi olan 12 Dev Adam'la buluştu

‘FEVKALADE BİR İVME KAZANDIK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çok yaklaşmışken uzanamadığımız kupa için elbette sizler gibi ben, ailem, bizler de çok üzgünüz. Ama şurası da bir gerçek ki basketbolda fevkalade bir ivme kazandık. Bunu güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Bu sene kupayı kaçırdığımız, buna son üç dakika diyebilirim, son üç dakikada kaçırdığımız böyle bir şampiyonluk için ümitsiz değiliz. İnşallah bunu bıraktığımız yerden alacağımıza ben inanıyorum. Yaş ortalamamız gayet iyi. Bu yaş ortalamasıyla da biz bu işi evelallah yakalarız. 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası'na da katılıp turnuvanın en güçlü takımlarından biri olacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla sizlerden önümüzdeki yıllarda çok daha gurur verici haberler bekliyoruz. Burada şunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Sizin her başarınız çocuklarımıza örnek oluyor ve ilham kaynağı oluyor. Onun için de asla ümitsiz olmayın” diye konuştu.