Erdoğan, şampiyon Galatasaray'la buluştu! Lemina'nın tavırları olay oldu
2025-2026 sezonunu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul edildi. Erdoğan futbolcularla tokalaşıp tebrik etti. Lemina'nın tavırları görüşmeye damgasını vurdu.
2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonunu şampiyonlukla taçlandıran Galatasaray kafilesi, bugün İstanbul'da devletin zirvesiyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sarı-kırmızılı ekibi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ederek tarihi başarılarını tebrik etti.
Spor ve siyaset dünyasının en üst düzey isimlerini buluşturan bu önemli ziyarette; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik heyet ve şampiyon kadronun futbolcuları tam kadro hazır bulundu.
Gelenekselleşen şampiyonluk ziyaretleri kapsamında gerçekleşen ve samimi bir atmosferde geçen kabulde, Başkan Dursun Özbek'e; 2'nci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcıları Mehmet Cibara ve Niyazi Yelkencioğlu ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu eşlik etti. Yöneticiler Eray Yazgan, İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş, Fatih Demircan ve Can Natan da bu tarihi buluşmada yer alan isimler arasındaydı.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da yer aldı.