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  4. Erdoğan, şampiyon Galatasaray'la buluştu! Üç futbolcudan forma hediyesi

Erdoğan, şampiyon Galatasaray'la buluştu! Üç futbolcudan forma hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın oyuncuları ve teknik heyetiyle bir araya geldi. Üç futbolcu, Erdoğan'a forma hediye etti.

Kaynak: İHA
Erdoğan, şampiyon Galatasaray'la buluştu! Üç futbolcudan forma hediyesi - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray'ın heyetini, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. 

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Erdoğan, şampiyon Galatasaray'la buluştu! Üç futbolcudan forma hediyesi - Resim: 2

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcularla tek tek tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı-kırmızılıların şampiyonluklarını tebrik etti.

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Erdoğan, şampiyon Galatasaray'la buluştu! Üç futbolcudan forma hediyesi - Resim: 3

Futbolculardan Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediye etti.

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Erdoğan, şampiyon Galatasaray'la buluştu! Üç futbolcudan forma hediyesi - Resim: 4

Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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