Erdoğan, şampiyon Galatasaray'la buluştu! Üç futbolcudan forma hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray'ın heyetini, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.