Erdoğan, şampiyon Galatasaray'la buluştu! Üç futbolcudan forma hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın oyuncuları ve teknik heyetiyle bir araya geldi. Üç futbolcu, Erdoğan'a forma hediye etti.
Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray'ın heyetini, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcularla tek tek tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı-kırmızılıların şampiyonluklarını tebrik etti.
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Futbolculardan Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediye etti.
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Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
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