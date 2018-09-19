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Eren Derdiyok sosyal medyayı salladı !
19 Eylül 2018 14:01
Eren Derdiyok sosyal medyayı salladı !
Galatasaray'ın 3 gollü galibiyetinin yanı sıra Rodrigues, Eren Derdiyok, Ndiaye ve Nagatomo'nun performansı çok konuşuldu.
İşte dikkat çeken yorumlar...
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