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  3. 19 Eylül 2018 14:01

Eren Derdiyok sosyal medyayı salladı !

Galatasaray'ın 3 gollü galibiyetinin yanı sıra Rodrigues, Eren Derdiyok, Ndiaye ve Nagatomo'nun performansı çok konuşuldu.

Eren Derdiyok sosyal medyayı salladı !

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Eren Derdiyok sosyal medyayı salladı !

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Eren Derdiyok sosyal medyayı salladı !

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Eren Derdiyok sosyal medyayı salladı !

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