Erol Bulut 4 ismin biletini kesti
Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte harekete geçen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte harekete geçen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
20. şampiyonluğunu yaşayıp sezon sonunda 4. yıldızı takmak isteyen sarı-lacivertliler, transferde dur durak bilmiyor.
Tıpkı yaz transfer döneminde olduğu gibi, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde de adından söz ettiren F.Bahçe, kadrosuna 3 ismi kattığını duyurdu.