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  3. 22 Ocak 2021 12:35

Erol Bulut 4 ismin biletini kesti

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte harekete geçen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Erol Bulut 4 ismin biletini kesti

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte harekete geçen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Erol Bulut 4 ismin biletini kesti

20. şampiyonluğunu yaşayıp sezon sonunda 4. yıldızı takmak isteyen sarı-lacivertliler, transferde dur durak bilmiyor.

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Erol Bulut 4 ismin biletini kesti

Tıpkı yaz transfer döneminde olduğu gibi, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde de adından söz ettiren F.Bahçe, kadrosuna 3 ismi kattığını duyurdu.

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Erol Bulut 4 ismin biletini kesti

G.SARAY İSTEDİ F.BAHÇE ALDI! Defans bölgesinde bireysel hatalardan çok gol yiyen Fenerbahçe, bu mevkiyi Galatasaray'ın da istediği Attila Szalai'yi alarak güçlendirdi.

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