Erol Bulut Fenerbahçe'ye geliyor mu?

''Fenerbahçe'nin başkanı ve yönetimi karar verecek'''Bu kararı verecek olan Fenerbahçe yönetimidir. Nasıl bir profildeki teknik direktörü takımın başına istiyorlar? Onunla nasıl ve hangi şartlarda çalışmak istiyorlar? Şartlar yeni sezonda ne olacak?