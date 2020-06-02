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  3. 02 Haziran 2020 15:00

Erol Bulut Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren ve adı Fenerbahçe ile anılan başarılı teknik direktör Erol Bulut, Sarı - Lacivertli ekibe dahil olup olmayacağına dair DİM TV'den Mehmet Ali Dim'in sorularını yanıtladı.

Erol Bulut Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren ve adı Fenerbahçe ile anılan başarılı teknik direktör Erol Bulut, Sarı - Lacivertli ekibe dahil olup olmayacağına dair DİM TV'den Mehmet Ali Dim'in sorularını yanıtladı. İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

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Erol Bulut Fenerbahçe'ye geliyor mu?

''Fenerbahçe'nin başkanı ve yönetimi karar verecek'''Bu kararı verecek olan Fenerbahçe yönetimidir. Nasıl bir profildeki teknik direktörü takımın başına istiyorlar? Onunla nasıl ve hangi şartlarda çalışmak istiyorlar? Şartlar yeni sezonda ne olacak? 

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Erol Bulut Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Biliyorsunuz Covid-19 sebebiyle ekonomik sıkıntılar var. Bunların hepsine Fenerbahçe'nin başkanı ve yönetimi karar verecek. Top oynadığınız takımda teknik direktörlük yapmak, her Fenerbahçe futbolcusunun isteğidir. 

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Erol Bulut Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Avrupa olduğunda genel fotoğrafa bakmanız lazım. Sadece ben gittim imza attım, Fenerbahçe'de hoca oldum demekle olmuyor. Fotoğrafın tamamını görmek lazım.'

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