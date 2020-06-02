Erol Bulut Fenerbahçe'ye geliyor mu?
Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren ve adı Fenerbahçe ile anılan başarılı teknik direktör Erol Bulut, Sarı - Lacivertli ekibe dahil olup olmayacağına dair DİM TV'den Mehmet Ali Dim'in sorularını yanıtladı.
Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren ve adı Fenerbahçe ile anılan başarılı teknik direktör Erol Bulut, Sarı - Lacivertli ekibe dahil olup olmayacağına dair DİM TV'den Mehmet Ali Dim'in sorularını yanıtladı. İşte Erol Bulut'un açıklamaları:
''Fenerbahçe'nin başkanı ve yönetimi karar verecek'''Bu kararı verecek olan Fenerbahçe yönetimidir. Nasıl bir profildeki teknik direktörü takımın başına istiyorlar? Onunla nasıl ve hangi şartlarda çalışmak istiyorlar? Şartlar yeni sezonda ne olacak?
Biliyorsunuz Covid-19 sebebiyle ekonomik sıkıntılar var. Bunların hepsine Fenerbahçe'nin başkanı ve yönetimi karar verecek. Top oynadığınız takımda teknik direktörlük yapmak, her Fenerbahçe futbolcusunun isteğidir.