Erol Bulut ile Mesut Özil arasında dikkat çeken görüntü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenerek, zirve yolunda çok önemli 3 puan aldı. Geçen hafta Göztepe'ye sahasında 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında yenilgiyi telafi ederek moral buldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenerek, zirve yolunda çok önemli 3 puan aldı. Geçen hafta Göztepe'ye sahasında 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında yenilgiyi telafi ederek moral buldu. İstanbul temsilcisi, puanını 54'e yükselterek 57 puanla lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
TRABZONSPOR'UN GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
Trabzonspor'un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, ligde son 7 maçta 21 puan alarak zirve yarışının içine giren bordo-mavililer, Fenerbahçe mağlubiyetiyle yara aldı.
PELKAS LİGDEKİ 5. GOLÜNÜ ATTI
Fenerbahçe'ye galibiyeti Yunan oyuncu Pelkas'ın golü getirdi. Karşılaşmanın 76. dakikasında rakip fileleri havalandıran Pelkas, ligdeki 5. golünü kaydetti. Geçen hafta Göztepe maçının ikinci yarısında oyuna girerek sakatlıktan dönen Yunan futbolcu, 8 hafta sonra gol kaydetti.