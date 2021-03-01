Erol Bulut ile Mesut Özil arasında dikkat çeken görüntü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenerek, zirve yolunda çok önemli 3 puan aldı. Geçen hafta Göztepe'ye sahasında 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında yenilgiyi telafi ederek moral buldu. İstanbul temsilcisi, puanını 54'e yükselterek 57 puanla lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.