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  3. 01 Mart 2021 10:15

Erol Bulut ile Mesut Özil arasında dikkat çeken görüntü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenerek, zirve yolunda çok önemli 3 puan aldı. Geçen hafta Göztepe'ye sahasında 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında yenilgiyi telafi ederek moral buldu.

Erol Bulut ile Mesut Özil arasında dikkat çeken görüntü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenerek, zirve yolunda çok önemli 3 puan aldı. Geçen hafta Göztepe'ye sahasında 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında yenilgiyi telafi ederek moral buldu. İstanbul temsilcisi, puanını 54'e yükselterek 57 puanla lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

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Erol Bulut ile Mesut Özil arasında dikkat çeken görüntü

TRABZONSPOR'UN GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
Trabzonspor'un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, ligde son 7 maçta 21 puan alarak zirve yarışının içine giren bordo-mavililer, Fenerbahçe mağlubiyetiyle yara aldı.

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Erol Bulut ile Mesut Özil arasında dikkat çeken görüntü

PELKAS LİGDEKİ 5. GOLÜNÜ ATTI
Fenerbahçe'ye galibiyeti Yunan oyuncu Pelkas'ın golü getirdi. Karşılaşmanın 76. dakikasında rakip fileleri havalandıran Pelkas, ligdeki 5. golünü kaydetti. Geçen hafta Göztepe maçının ikinci yarısında oyuna girerek sakatlıktan dönen Yunan futbolcu, 8 hafta sonra gol kaydetti.

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Erol Bulut ile Mesut Özil arasında dikkat çeken görüntü

SARI-LACİVERTLİ FUTBOLCULAR MAÇ SONU KENETLENDİ
Fenerbahçeli futbolcular, maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Tüm teknik ekip ve kulübedeki oyuncularının katılımıyla sarı-lacivertli oyuncular, saha kenarında bir araya gelerek kenetlendi.

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