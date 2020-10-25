Erol Bulut: Soyunma odasındaki sözler ateşledi
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, 3-1 kazandıkları Trabzonspor maçını değerlendirdi ve ilk yarıda da golü yemelerine rağmen iyi oynadıklarını belirten ancak geriye düştükten sonra dağıldıklarını belirti.
Maça iyi başladık. Baksılı da başladık ama Lemos ve Sosa hatasından dolayı golü yedik. Golü yedikten sonra da açıkçası dağıldık. İkinci yarıda Sosa'yı çıkardık ve Papiss'i aldık.
Hücum yapmak istedik. Daha fazla baskı kurmak istedik. Bu takımı biraz ateşledi. Soyunma odasında bazı sözler söyledim ve bu takımı etkiledi. 1'i attık, 2'yi istedik. Onu da attık, 3'ü istedik. 4'ü de atıyorduk.