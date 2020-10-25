  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 25 Ekim 2020 23:05

Erol Bulut: Soyunma odasındaki sözler ateşledi

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, 3-1 kazandıkları Trabzonspor maçını değerlendirdi ve ilk yarıda da golü yemelerine rağmen iyi oynadıklarını belirten ancak geriye düştükten sonra dağıldıklarını belirti.

Erol Bulut: Soyunma odasındaki sözler ateşledi

Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

1/ 6
Erol Bulut: Soyunma odasındaki sözler ateşledi

Maça iyi başladık. Baksılı da başladık ama Lemos ve Sosa hatasından dolayı golü yedik. Golü yedikten sonra da açıkçası dağıldık. İkinci yarıda Sosa'yı çıkardık ve Papiss'i aldık. 

2/ 6
Erol Bulut: Soyunma odasındaki sözler ateşledi

Hücum yapmak istedik. Daha fazla baskı kurmak istedik. Bu takımı biraz ateşledi. Soyunma odasında bazı sözler söyledim ve bu takımı etkiledi. 1'i attık, 2'yi istedik. Onu da attık, 3'ü istedik. 4'ü de atıyorduk. 

3/ 6
Erol Bulut: Soyunma odasındaki sözler ateşledi

Trabzonspor gibi bir takımı geriden gelip yenmek çok zor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz her maça galibiyet için çıkıyoruz. 

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM