Erol Bulut: Soyunma odasındaki sözler ateşledi

Hücum yapmak istedik. Daha fazla baskı kurmak istedik. Bu takımı biraz ateşledi. Soyunma odasında bazı sözler söyledim ve bu takımı etkiledi. 1'i attık, 2'yi istedik. Onu da attık, 3'ü istedik. 4'ü de atıyorduk.