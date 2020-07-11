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  3. 11 Temmuz 2020 13:05

Erol Bulut yerine Ümit Davala!

Geçtiğimiz sezonun ardından bu sezonda beklentilerin çok altında kalarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de işler pek de yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertliler alınan başarısız sonuçların yanında rakiplerine karşı olan serilerine de son vererek hem ligde hem de kupada havlu atmıştı.

Erol Bulut yerine Ümit Davala!

Geçtiğimiz sezonun ardından bu sezonda beklentilerin çok altında kalarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de işler pek de yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertliler alınan başarısız sonuçların yanında rakiplerine karşı olan serilerine de son vererek hem ligde hem de kupada havlu atmıştı.

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Erol Bulut yerine Ümit Davala!

Sarı Kanarya gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumdayken, özellikle son dönemde transfer görüşmelerini sıklaştırmış durumda...

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Erol Bulut yerine Ümit Davala!

Yapacağı transferlerin yanı sıra teknik direktör konusunda da henüz net bir karar veremeyen sarı-lacivertli yönetim hoca arayışını tüm gayretiyle sürdürürken, listenin başında yer alan Pellegrini'nin İspanyol ekibi Real Betis ile anlaşmasının ardından, ibre tamamen Erol Bulut'a dönmüş durumda.

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Erol Bulut yerine Ümit Davala!

"EROL BULUT, FENERBAHÇE'YE HAYIRLI OLSUN" Menajer Ali Polat geçtiğimiz günlerde katıldığı bir RadyoSpor'da katıldığı bir programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri çekmişti. Polat açıklamasında net bir şekilde Fenerbahçe'nin yeni teknik adamının Erol Bulut olacağını iddia etmişti.

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