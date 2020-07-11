Erol Bulut yerine Ümit Davala!
Geçtiğimiz sezonun ardından bu sezonda beklentilerin çok altında kalarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de işler pek de yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertliler alınan başarısız sonuçların yanında rakiplerine karşı olan serilerine de son vererek hem ligde hem de kupada havlu atmıştı.
Geçtiğimiz sezonun ardından bu sezonda beklentilerin çok altında kalarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de işler pek de yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertliler alınan başarısız sonuçların yanında rakiplerine karşı olan serilerine de son vererek hem ligde hem de kupada havlu atmıştı.
Sarı Kanarya gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumdayken, özellikle son dönemde transfer görüşmelerini sıklaştırmış durumda...
Yapacağı transferlerin yanı sıra teknik direktör konusunda da henüz net bir karar veremeyen sarı-lacivertli yönetim hoca arayışını tüm gayretiyle sürdürürken, listenin başında yer alan Pellegrini'nin İspanyol ekibi Real Betis ile anlaşmasının ardından, ibre tamamen Erol Bulut'a dönmüş durumda.