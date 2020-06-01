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  3. 01 Haziran 2020 14:21

Erol Bulut'tan Fenerbahçe mesajı

Erol Bulut, futbol sevdası yüzünden 37 yaşına kadar yeşil sahalardan kopamadı. Türkiye'de Fenerbahçe, Yunanistan'da da Olympiakos'ta şampiyonluklar yaşadı. Bu iki ülkenin yanı sıra Almanya ve Ukrayna liglerinde de top koşturdu.

Erol Bulut'tan Fenerbahçe mesajı

Erol Bulut, futbol sevdası yüzünden 37 yaşına kadar yeşil sahalardan kopamadı. Türkiye'de Fenerbahçe, Yunanistan'da da Olympiakos'ta şampiyonluklar yaşadı. Bu iki ülkenin yanı sıra Almanya ve Ukrayna liglerinde de top koşturdu.

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Erol Bulut'tan Fenerbahçe mesajı

Futbola olan aşkını teknik direktör olarak sürdürürken önce Yeni Malatyaspor, şimdi de Alanyaspor'daki başarısıyla dikkatleri üzerinde topluyor.

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Erol Bulut'tan Fenerbahçe mesajı

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Erol Bulut, TFF'nin Tam Saha dergisine röportaj verdi ve birçok konuya açıklık getirdi. İşte o açıklamalar...

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Erol Bulut'tan Fenerbahçe mesajı

Sizdeki yeteneği ilk kim keşfetti ve sizi bir kulübün kapısından içeri soktu? Babam… Söylediğim gibi evin önünde her gün futbol oynuyorduk. Babam da futbola çok düşkündü. Beni 5 yaşında yeşil sahalara götürdü. Hiç kimse 5 yaşında bir çocuk için, "Bundan futbolcu olacak" diyemez. Babam tamamen futbolu sevdiğinden dolayı beni bir futbol takımına yazdırdı. Böylece futbola başlamış oldum.

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