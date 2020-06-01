Erol Bulut'tan Fenerbahçe mesajı

Sizdeki yeteneği ilk kim keşfetti ve sizi bir kulübün kapısından içeri soktu? Babam… Söylediğim gibi evin önünde her gün futbol oynuyorduk. Babam da futbola çok düşkündü. Beni 5 yaşında yeşil sahalara götürdü. Hiç kimse 5 yaşında bir çocuk için, "Bundan futbolcu olacak" diyemez. Babam tamamen futbolu sevdiğinden dolayı beni bir futbol takımına yazdırdı. Böylece futbola başlamış oldum.