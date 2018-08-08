Ersun Yanal'dan dans şov !
En son Trabzonspor'u çalıştıran Teknik Direktör Ersun Yanal, teknede dans ederken görüntülendi.
Geçtiğimiz yıl Trabzonspor'u çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal, eşi İren Ağan ve arkadaş grubuyla tatile çıktı. Sezon yorgunluğunu atmak için soluğu Datça'da alan Yanal, The Key adlı teknesiyle Ege turuna çıktı.
(Sabah / Gökhan Gökduman)
Bozburun'un en ıssız koylarından birine demirli teknesinde bir haftadır tatiline devam eden Yanal, önceki gün bot ile gidip arkadaşlarını alarak teknesine çıkardı.
Yanal, sonrasında eşini de botla alarak tekneye geldi. Eşi ile birlikte denize giren Yanal, teknenin arka kısmında dans etti. Suyun içindeki eşine dans figürlerini sergileyen Yanal, bir süre sonra da halatlara takılan bir botun da imdadına yetişti.