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  3. 08 Ağustos 2018 12:11

Ersun Yanal'dan dans şov !

En son Trabzonspor'u çalıştıran Teknik Direktör Ersun Yanal, teknede dans ederken görüntülendi.

Ersun Yanal'dan dans şov !

Geçtiğimiz yıl Trabzonspor'u çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal, eşi İren Ağan ve arkadaş grubuyla tatile çıktı. Sezon yorgunluğunu atmak için soluğu Datça'da alan Yanal, The Key adlı teknesiyle Ege turuna çıktı.

(Sabah / Gökhan Gökduman)

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Ersun Yanal'dan dans şov !

Bozburun'un en ıssız koylarından birine demirli teknesinde bir haftadır tatiline devam eden Yanal, önceki gün bot ile gidip arkadaşlarını alarak teknesine çıkardı.

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Ersun Yanal'dan dans şov !

Yanal, sonrasında eşini de botla alarak tekneye geldi. Eşi ile birlikte denize giren Yanal, teknenin arka kısmında dans etti. Suyun içindeki eşine dans figürlerini sergileyen Yanal, bir süre sonra da halatlara takılan bir botun da imdadına yetişti.

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Ersun Yanal'dan dans şov !

Botun üzerine çıkarak yardım eden Yanal, halatı çözdü. 31 yaşındaki İren Ağan Yanal ise fit ve düzgün fiziği ile görenleri kendisine hayran bıraktı.

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