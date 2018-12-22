Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek
Ankara'nın Eryaman semtinde inşası süren Eryaman Stadı, liglerin 19. haftasında oynanacak maçlara hazır hale gelecek
Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nün, Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği'nin de Altınordu maçları öncesinde stat kullanıma hazır hale getirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre inşa edilen yeni stat, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 49 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığının hizmetine verildi.
Taraflar arasında geçici devir protokolü imzalandı. Eksikler konusunda ise Bakanlık ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü yetkilileri arasında henüz bir tespit yapılmadı. Bu tespitler de yapıldıktan sonra stat tamamen Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilecek. Stadın Gençlik ve Spor Bakanlığına devrinden sonraki 1 yıllık süreçte tüm eksiklerden Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumlu olacak.