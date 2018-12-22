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  3. 22 Aralık 2018 12:50

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

Ankara'nın Eryaman semtinde inşası süren Eryaman Stadı, liglerin 19. haftasında oynanacak maçlara hazır hale gelecek

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nün, Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği'nin de Altınordu maçları öncesinde stat kullanıma hazır hale getirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre inşa edilen yeni stat, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 49 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığının hizmetine verildi.

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Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

İşte Eryaman Stadı'nın baştan sona yapım aşaması ve son bilgiler...

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Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

Taraflar arasında geçici devir protokolü imzalandı. Eksikler konusunda ise Bakanlık ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü yetkilileri arasında henüz bir tespit yapılmadı. Bu tespitler de yapıldıktan sonra stat tamamen Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilecek. Stadın Gençlik ve Spor Bakanlığına devrinden sonraki 1 yıllık süreçte tüm eksiklerden Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumlu olacak.

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Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

Bakanlık fiili olarak stattaki işlere ortak olurken, elektrik ve doğalgaz aboneliğini gerçekleştirdi. Şu ana kadar Bakanlık ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da sportif açıdan olması gerekenleri Ankara Büyükşehir Belediyesi ve üstlenici firmaya iletti.

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