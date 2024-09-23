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Eski basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu

Eski milli basketbolcu Asım Pars (48), Bosna Hersek'in Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu. Pars'ın intihar ettiği iddia edildi.

Kaynak: DHA
Eski basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu - Resim: 1

Eski milli basketbolcu Asım Pars (48), Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu. 

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Eski basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu - Resim: 2

Kalesija polisinden yapılan açıklamada, Bosna Hersek asıllı Türk basketbolcu Pars'ın cansız bedeninin evinde bulunduğu belirtilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de bu bilgiyi doğruladığı ifade edildi.

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Eski basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu - Resim: 3

İntihar ettiği öne sürülen Asım Pars'ın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. 

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Eski basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu - Resim: 4

Basketbol kariyerine 1992'de Bosna Hersek'in Sloboda takımında başlayan 1976 doğumlu Pars, Bosna'da 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında Türkiye'ye geldi.

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