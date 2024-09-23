Eski basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu
Eski milli basketbolcu Asım Pars (48), Bosna Hersek'in Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu. Pars'ın intihar ettiği iddia edildi.
Kaynak: DHA
Eski milli basketbolcu Asım Pars (48), Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu.
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Kalesija polisinden yapılan açıklamada, Bosna Hersek asıllı Türk basketbolcu Pars'ın cansız bedeninin evinde bulunduğu belirtilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de bu bilgiyi doğruladığı ifade edildi.
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İntihar ettiği öne sürülen Asım Pars'ın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
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Basketbol kariyerine 1992'de Bosna Hersek'in Sloboda takımında başlayan 1976 doğumlu Pars, Bosna'da 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında Türkiye'ye geldi.
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