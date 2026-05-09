Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler
Nesine 3. Lig Play-Off 2. Tur rövanş maçında Eskişehirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Uzatma dakikalarında gelen kırmızı kartlar ve bitiş düdüğüyle başlayan saha olayları geceye damga vurdu. Taraftarların yabancı madde yağmuru sonrası Ayvalıkgücü oyuncuları soyunma odasına çevik kuvvet kalkanlarıyla gidebildi.
TFF 2. Lig'e yükselme mücadelesinde Eskişehirspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor arasında oynanan play-off rövanş maçı, futbol dışı olaylara sahne oldu.
Golsüz eşitlikle sona eren maçta Eskişehirspor elenirken, saha bir anda savaş alanına döndü.
Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan kritik karşılaşmanın son dakikalarında tansiyon zirve yaptı.
90+4. dakikada hakemle tartışan Elias Durmaz kırmızı kartla oyun dışı kalırken, sadece iki dakika sonra Akın Akman rakibine müdahalesi nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü.
