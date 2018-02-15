  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 15 Şubat 2018 13:54

Eugenie Bouchard'dan cesur pozlar !

Son dönemlerde tenisin parlayan isimlerinden Eugenie Bouchard, dünyaca ünlü Sports Illustrated dergisinin bikini sayısı için birbirinden seksi pozlar verdi.

Eugenie Bouchard'dan cesur pozlar !

Son dönemlerde tenisteki başarılarından ziyade kort dışındaki hayatıyla gündemde olan Eugenie Bouchard, Sports Illustrated'ın geleneksel bikini sayısı için birbirinden seksi pozlar verdi.

1/ 25
Eugenie Bouchard'dan cesur pozlar !

2014 yılında Avustralya Açık ve Roland Garros'ta yarı final gören Bouchard, Wimbledon'da da final oynamış ve aynı yılın ekim ayında 5 numaraya kadar yükselmişti.

2/ 25
Eugenie Bouchard'dan cesur pozlar !

O sezonun ardından kariyerinde büyük düşüşe geçen Kanadalı güzel tenisçi, dünya sıralamasında ilk 100'ün dahi dışına çıktı.

3/ 25
Eugenie Bouchard'dan cesur pozlar !

Hâlihazırda 116 numarada olan Bouchard, daha önce de seksi pozlarıyla kapağını ısıttığı Sports Illustrated'a bir kez daha soyundu.

4/ 25
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM