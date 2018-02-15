Eugenie Bouchard'dan cesur pozlar !
Son dönemlerde tenisin parlayan isimlerinden Eugenie Bouchard, dünyaca ünlü Sports Illustrated dergisinin bikini sayısı için birbirinden seksi pozlar verdi.
Son dönemlerde tenisteki başarılarından ziyade kort dışındaki hayatıyla gündemde olan Eugenie Bouchard, Sports Illustrated'ın geleneksel bikini sayısı için birbirinden seksi pozlar verdi.
2014 yılında Avustralya Açık ve Roland Garros'ta yarı final gören Bouchard, Wimbledon'da da final oynamış ve aynı yılın ekim ayında 5 numaraya kadar yükselmişti.
O sezonun ardından kariyerinde büyük düşüşe geçen Kanadalı güzel tenisçi, dünya sıralamasında ilk 100'ün dahi dışına çıktı.