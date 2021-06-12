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EURO 2020 Türkiye-İtalya karşılaşması ile başladı! Görkemli açılışta dikkat çeken an...

A Milli Takım'ın İtalya ile karşı karşıya geldiği mücadeleyle birlikte EURO 2020 de başladı.

A Milli Takım'ın İtalya ile karşı karşıya geldiği mücadeleyle birlikte EURO 2020 de başladı.

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Açılış karşılaşması öncesinde tribünleri dolduran 16 bin taraftar, takımlarına destek verdi.

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Açılış seremonisinde İtalyan Polis Bandosu'nun kısa konserinin ardından dünyaca ünlü İtalyan Tenor Andrea Bocelli sahaya çıktı ve verdiği canlı konserle tribünleri coşturdu.

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Andrea Bocelli'nin ardından İrlanda'nın dünyaca ünlü rock grubu U2'nun EURO 2020'nin açılış seremonisi için söylediği şarkı online olarak Roma Olimpiyat Stadı'nda skorboardlara yansıtıldı.

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