EURO 2020'de attığı gol için ölüm tehditleri almıştı: Morata eşi ile tatilde
EURO 2020'de İspanya formasıyla İtalya'ya gol atan ve eşi İtalyan olduğu için İtalyan taraftarlardan ölüm tehditleri alan Alvaro Morata, eşi ile tatilde görüntülendi.
EURO 2020'de İspanya forması giyen ve İtalya'ya elendikleri penaltı atışlarında penaltı kaçıran Alvaro Morata, İtalyan eşi Alice Campello ile birlikte tatilde görüntülendi.
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Alvaro Morata, EURO 2020'de İspanya formasıyla 3 gol atıp toplamda 6 gole ulaşarak İspanya'nın Avrupa şampiyonaları tarihinde en golcü futbolcusu olmuştu.
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Eşi ve iki çocuğuyla sahilin tadını çıkaran Morata'nın ailesiyle keyifli anları objektiflere yansıdı.
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Alvaro Morata, İtalyan eşi Alice Campello ile birlikte İtalya'ya bağlı Sardinya adasında tatile çıktı.
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