EURO 2020'de Rus taraftar açtığı pankartla dikkat çekti
EURO 2020 müsabakasında Koronavirüs salgınının etkisinin azalmasıyla tribünlerde renkli görüntüler görülürken açılan bir pankart dünyanın dikkatini çekti.
Avrupa'nın milli takımlar bazında en büyük futbol şöleni EURO 2020'de grup maçları sona ermek üzere, heyecan dorukta.
1 / 8
Koronavirüs salgınının etkisinin azaldığı ülkelerde ise tribünlerde özlediğimiz manzaralara bir nebze de olsa kavuştuk.
2 / 8
Ülkelerdeki koronavirüs pandemisi durumuna göre maçlara seyirciler alınabiliyor ve zaman zaman tribünlerde renkli görüntüler oluşuyor.
3 / 8
St. Petersburg'ta oynanan İsveç-Slovakya maçını tribünden takip eden bir Rus kadın taraftar Anasteysha açtığı pankartla dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.
4 / 8