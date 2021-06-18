EURO 2020'ye damga vurdular: Yıldız futbolcuların eşleri tribünde
EURO 2020 oynanan müthiş maçlarla nefes keserken pandemi sonrasında yeniden taraftar alınan turnuvada ünlü futbolcuların eşleri ilgiyi üzerlerine topladı.
EURO 2020'de futbolcuların müthiş performanslarının yanı sıra eşleri de tribünlerde dikkat çekmeyi başladı. İşte EURO 2020'de tribünlerde olan yengeler...
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İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Doyran ve Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat, Türkiye-Galler maçını tribünden takip etti.
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Ukraynalı Oleksandr Zinchenko'nun eşi Vlada Sedan Zinchenko, Ukrayna'nın Kuzey Makedonya ile yaptığı maçı tribünden takip etti.
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Bernardo Silva, Joao Felix ve Ruben Dias'ın eşleri.
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