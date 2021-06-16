EURO 2020'ye dün gece damgasını vuran ''ısırık''
Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Fransa ile Almanya'nın karşılaştığı dev maçta Antonio Rüdiger ile Paul Pogba arasında ilginç bir ısırık olayı yaşandı.
Allianz Arena’da oynanan ve erken final olarak nitelendirilen Almanya-Fransa maçında Antonio Rüdiger’in rakibin orta saha oyuncusu arkadaşı Paul Pogba sırtına doğru yaptığı hareket maça damga vurdu.
TRT yorumcusu Ömer Üründül bile canlı yayın sırasında ne diyeceğini şaşırdı.
Rüdiger’in yaptığı müdahale sonrasında acı içinde sırtını tutan Pogba, Hakem Carlos del Cerro Grande’ye kendisini ısırdığına yönelik itirazda bulundu ancak İspanyol hakem oralı olmadı.
Alman oyuncunun, Pogba’yı ısırıp ısırmadığı görüntülerden net olarak anlaşılmazken bu olay sosyal medyada yer buldu. Bazı futbolseverler Rüdiger’in Pogba’yı ısırdığını belirtirken kimileri ise ısırmadığını iddia etti. TRT yorumcusu Ömer Üründül bile canlı yayın sırasında ne diyeceğini bilemedi.