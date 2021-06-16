EURO 2020'ye dün gece damgasını vuran ''ısırık''

Alman oyuncunun, Pogba’yı ısırıp ısırmadığı görüntülerden net olarak anlaşılmazken bu olay sosyal medyada yer buldu. Bazı futbolseverler Rüdiger’in Pogba’yı ısırdığını belirtirken kimileri ise ısırmadığını iddia etti. TRT yorumcusu Ömer Üründül bile canlı yayın sırasında ne diyeceğini bilemedi.