EURO 2024'te milli takımların oranlar değişti; Türkiye'nin yeni oranı belli oldu
Dün akşam Çekya'yı 2-1'lik skorla geçerek adını EURO 2024'te son 16 turuna yazdıran A Millilerimiz Avusturya ile eşleşirken, şampiyonada tüm milli takımların şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte EURO 2024'te güncellenen son oranlar...
16- Slovenya: 190 (Bir önceki oran 285)
1 / 19
15- Slovakya: 190 (Bir önceki oran 285)
2 / 19
14- Gürcistan: 190 (Bir önceki oran 665)
3 / 19
13- Romanya: 115 (Bir önceki oran 145)
4 / 19