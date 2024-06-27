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EURO 2024'te milli takımların oranlar değişti; Türkiye'nin yeni oranı belli oldu

Dün akşam Çekya'yı 2-1'lik skorla geçerek adını EURO 2024'te son 16 turuna yazdıran A Millilerimiz Avusturya ile eşleşirken, şampiyonada tüm milli takımların şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte EURO 2024'te güncellenen son oranlar...

EURO 2024'te milli takımların oranlar değişti; Türkiye'nin yeni oranı belli oldu - Resim: 1

16- Slovenya: 190 (Bir önceki oran 285)

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EURO 2024'te milli takımların oranlar değişti; Türkiye'nin yeni oranı belli oldu - Resim: 2

15- Slovakya: 190 (Bir önceki oran 285)

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EURO 2024'te milli takımların oranlar değişti; Türkiye'nin yeni oranı belli oldu - Resim: 3

14- Gürcistan: 190 (Bir önceki oran 665)

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EURO 2024'te milli takımların oranlar değişti; Türkiye'nin yeni oranı belli oldu - Resim: 4

13- Romanya: 115 (Bir önceki oran 145)

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