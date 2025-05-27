Eyüpspor'da Arda Turan devri resmen sona erdi
Teknik Direktör Arda Turan, videolu mesajla Eyüpspor'a veda etti. Arda Turan geçtiğimiz hafta Eyüpspor'un Antalyaspor ile oynadığı ve Süper Lig'te sezonun son iç saha müsabakası olan maçın ardından yaptığı açıklamada önünde 4 teklifin olduğunu açıklamıştı.
Trendyol Süper Lig'te önceki hafta Eyüpspor, sezonun son iç saha müsabakasında konuk ettiği Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan Antalyaspor karşısında son kez Eyüpspor teknik direktörü olarak sahaya çıktığını açıklamıştı.
Eyüpspor, sosyal medya hesabından Teknik Direktör Arda Turan’ın veda konuşmasını içeren bir video paylaştı.
'Her şey için teşekkürler Arda Turan' başlığı ile yapılan paylaşımda duygularını aktaran Turan, "Sizlere minnettarım. Benim için çok güzel günlerdi. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım ve bütün sporculuk kariyerimdeki başarılarım da dahil, benim için en özel günlerdi; en tepelere koyabileceğim günler Eyüpspor’da yaşadıklarım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim her anda kendimi evimde hissettim. Benim için Eyüpspor hayatımın sonuna kadar evim gibi olacak, kalbimin ortasında olacak. Her zaman buradaki duyguyla yaşayacağım. Ve buradaki duyguyla yaşayacağım" ifadelerini kullandı.
38 yaşındaki teknik adam Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında dün oynanan Antalyaspor maçının ardından basın toplantısında Eyüpspor’dan ayrılacağını duyurmuştu.