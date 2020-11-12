Ezeli rakipler Alexander Sörloth için karşı karşıya!
Cimbom'un Leipzig'de bekleneni veremeyen Alexsander Sörloth'la ilgilenmesinin yankısı sürerken, yıldız futbolcu için sürpriz bir şekilde Fenerbahçe de devreye girdi.
Cimbom'un Leipzig'de bekleneni veremeyen Alexsander Sörloth'la ilgilenmesinin yankısı sürerken, yıldız futbolcu için sürpriz bir şekilde Fenerbahçe de devreye girdi.
Transferde tuttuğunu koparan F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Eğer Sörloth yeniden Türkiye'ye dönecekse oynayacağı takım Fenerbahçe olur" ifadesini kullandı.
Kolları sıvayan Emre Belözoğlu, Sörloth'un İsveçli menajeri Mike Kjolo'yu arayarak randevu ayarladı. Belözoğlu ve Kjolo'nun yarın bir araya gelecekleri öğrenildi.