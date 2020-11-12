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  3. 12 Kasım 2020 14:55

Ezeli rakipler Alexander Sörloth için karşı karşıya!

Cimbom'un Leipzig'de bekleneni veremeyen Alexsander Sörloth'la ilgilenmesinin yankısı sürerken, yıldız futbolcu için sürpriz bir şekilde Fenerbahçe de devreye girdi.

Ezeli rakipler Alexander Sörloth için karşı karşıya!

Cimbom'un Leipzig'de bekleneni veremeyen Alexsander Sörloth'la ilgilenmesinin yankısı sürerken, yıldız futbolcu için sürpriz bir şekilde Fenerbahçe de devreye girdi.

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Ezeli rakipler Alexander Sörloth için karşı karşıya!

Transferde tuttuğunu koparan F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Eğer Sörloth yeniden Türkiye'ye dönecekse oynayacağı takım Fenerbahçe olur" ifadesini kullandı.

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Ezeli rakipler Alexander Sörloth için karşı karşıya!

Kolları sıvayan Emre Belözoğlu, Sörloth'un İsveçli menajeri Mike Kjolo'yu arayarak randevu ayarladı. Belözoğlu ve Kjolo'nun yarın bir araya gelecekleri öğrenildi.

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Ezeli rakipler Alexander Sörloth için karşı karşıya!

MARCAO İLE TAKAS Sezon başında AS Roma'nın ısrarla istediği ancak son anda transferi gerçekleşmeyen Marcao için bu kez de RB Leipzig'in devreye girdiği iddia edilmişti.

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