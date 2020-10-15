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  3. 15 Ekim 2020 22:51

Ezeli rakipler transferde karşı karşıya

Kimsenin ruhu duymadan Galatasaray ve F.Bahçe'nin Türk futbolunun yeni Mehmet Topal'ı olarak öne çıkan Altınordu'nun genç yıldızı Oğulcan Ülgün için yarış içine girdiği ortaya çıktı.

Ezeli rakipler transferde karşı karşıya

Kimsenin ruhu duymadan Galatasaray ve F.Bahçe'nin Türk futbolunun yeni Mehmet Topal'ı olarak öne çıkan Altınordu'nun genç yıldızı Oğulcan Ülgün için yarış içine girdiği ortaya çıktı.

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Ezeli rakipler transferde karşı karşıya

Fatih Terim'in hayalini kurduğu yeni nesil ön liberolara uyan özellikleriyle 22 yaşındaki futbolcuyu istediği hatta Abdurrahim Albayrak'ın transfer döneminde Oğulcan için bir hamle bile yaptığı öğrenildi.

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Ezeli rakipler transferde karşı karşıya

Öte yandan oyuncunun menajerliğini yapan Ahmet Bulut'un Fenerbahçe ile de temas halinde olmasının transferi zorlaştırdığı ifade edildi. Cimbom'un bu nedenle acele ettiği belirtildi.

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Ezeli rakipler transferde karşı karşıya

Ceylanspor, Bucaspor altyapılarında oynadıktan sonra Altınordu'ya transfer olan Oğulcan'ın 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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