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  3. 17 Ağustos 2018 15:10

Ezeli rakipleri birbirine düşüren futbolcular !

Emre Akbaba'nın 'Fenerbahçe'ye mi yoksa Galatasaray'a mı' gideceği konuşulurken, daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı birbirine düşüren futbolcuları derledik.

Ezeli rakipleri birbirine düşüren futbolcular !

Fenerbahçe ile Galatasaray, Emre Akbaba için karşı karşıya! Süper Lig büyüklerini birbirine düşüren futbolcuları derledik...
(Goal TR)

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Ezeli rakipleri birbirine düşüren futbolcular !

PIERRE VAN HOOIJDONK

Hollandalı yıldızın Türkiye'deki performansı halen akıllarda. O dönem Galatasaray'ın markajında olan Pierre, aylarca Sarı-Kırmızılı kulüple görüşüp sonrasında Fenerbahçe'ye giderek büyük gündem oldu.

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Ezeli rakipleri birbirine düşüren futbolcular !

MEHMET TOPUZ

Kayserispor'daki performansından sonra tüm büyükler onun peşindeydi. Ardından Beşiktaş formasıyla poz veren Mehmet Topuz, siyah-beyazlı takıma katılmak üzereyken bir anda Fenerbahçe'ye gitti ve üzerinde 'bir gün herkes Fenerbahçeli olacak' yazan şapkayı taktı. Bu olay yıllarca unutulmadı.

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Ezeli rakipleri birbirine düşüren futbolcular !

ÖNDER TURACI

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin markajında olan Önder Turacı'nın sarı-kırmızılı ekibe transferi an meselesiydi. Fakat Önder, bir gün Fenerbahçe atkısıyla havaalanına indi.

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