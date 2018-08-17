Ezeli rakipleri birbirine düşüren futbolcular !
Emre Akbaba'nın 'Fenerbahçe'ye mi yoksa Galatasaray'a mı' gideceği konuşulurken, daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı birbirine düşüren futbolcuları derledik.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Emre Akbaba için karşı karşıya! Süper Lig büyüklerini birbirine düşüren futbolcuları derledik...
(Goal TR)
PIERRE VAN HOOIJDONK
Hollandalı yıldızın Türkiye'deki performansı halen akıllarda. O dönem Galatasaray'ın markajında olan Pierre, aylarca Sarı-Kırmızılı kulüple görüşüp sonrasında Fenerbahçe'ye giderek büyük gündem oldu.
MEHMET TOPUZ
Kayserispor'daki performansından sonra tüm büyükler onun peşindeydi. Ardından Beşiktaş formasıyla poz veren Mehmet Topuz, siyah-beyazlı takıma katılmak üzereyken bir anda Fenerbahçe'ye gitti ve üzerinde 'bir gün herkes Fenerbahçeli olacak' yazan şapkayı taktı. Bu olay yıllarca unutulmadı.