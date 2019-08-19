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  3. 19 Ağustos 2019 12:35

Falcao teklifi reddetti

Galatasaray'ın peşinde olduğu Kolombiyalı golcü Falcao'dan haber var. Fransız basını, Kolombiyalı oyuncuyla yapılan transfer görüşmelerinden Monaco'nun sonuç alamadığını duyurdu. Gazete, "Falcao uzatma teklifini reddetti, Galatasaray'a g

Falcao teklifi reddetti

Galatasaray'ın peşinde olduğu Kolombiyalı golcü Falcao'dan haber var. Fransız basını, Kolombiyalı oyuncuyla yapılan transfer görüşmelerinden Monaco'nun sonuç alamadığını duyurdu. Gazete, "Falcao uzatma teklifini reddetti, Galatasaray'a gidiyor" ifadelerine yer verdi.

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Falcao teklifi reddetti

Falcao konusunda Fransa'dan olumlu haberler geliyor. Kolombiyalı oyuncuyu elinde tutmak isteyen Monaco'nun, sözleşme uzatma için görüşmeler yaptığını duyuran L'Equipe gazetesi, bu kez Falcao'nun Monaco'yu reddettiğini duyurdu.

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Falcao teklifi reddetti

Fransız L'Equipe, piyasa değeri 6.7 milyon euro olan Falcao'nun, Monaco'dan gelen sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiğini duyurdu. Kolombiyalı oyuncunun da Galatasaray'a imza atacağı vurgulandı.

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Falcao teklifi reddetti

METZ MAÇINDA FORMA GİYEMEDİ Teknik Direktör Leonardo Jardim Jardim, son olarak, "Birinci golcüm Falcao. Ya da yeni transfer Ben Yedder'le birlikte oynatabilirim" şeklindeki açıklama yapmıştı.

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