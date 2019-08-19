Falcao teklifi reddetti
Galatasaray'ın peşinde olduğu Kolombiyalı golcü Falcao'dan haber var. Fransız basını, Kolombiyalı oyuncuyla yapılan transfer görüşmelerinden Monaco'nun sonuç alamadığını duyurdu. Gazete, "Falcao uzatma teklifini reddetti, Galatasaray'a g
Galatasaray'ın peşinde olduğu Kolombiyalı golcü Falcao'dan haber var. Fransız basını, Kolombiyalı oyuncuyla yapılan transfer görüşmelerinden Monaco'nun sonuç alamadığını duyurdu. Gazete, "Falcao uzatma teklifini reddetti, Galatasaray'a gidiyor" ifadelerine yer verdi.
Falcao konusunda Fransa'dan olumlu haberler geliyor. Kolombiyalı oyuncuyu elinde tutmak isteyen Monaco'nun, sözleşme uzatma için görüşmeler yaptığını duyuran L'Equipe gazetesi, bu kez Falcao'nun Monaco'yu reddettiğini duyurdu.
Fransız L'Equipe, piyasa değeri 6.7 milyon euro olan Falcao'nun, Monaco'dan gelen sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiğini duyurdu. Kolombiyalı oyuncunun da Galatasaray'a imza atacağı vurgulandı.