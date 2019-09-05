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  3. 05 Eylül 2019 14:01

Falcao transferinde flaş Fatih Terim iddiası!

Fransa'nın Monaco kulübü ile uzun süren pazarlıklar sonucu Galatasaray forması giyen Radamel Falcao için görülmemiş bir imza töreni yapıldı. Avrupa'da ses getiren önemli transferin perde arkası yavaş yavaş belli oluyor. Ünlü oyuncunun t

Falcao transferinde flaş Fatih Terim iddiası!

Galatasaray Monaco'da formayı giyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattı.

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Falcao transferinde flaş Fatih Terim iddiası!

Sarı-Kırmızılılar'da bu transferi gerçekleştirebilmek için özellikle Abdurrahim Albayrak, Ahmet Bulut ve Şükrü Hanedar ciddi mesai harcadı.

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Falcao transferinde flaş Fatih Terim iddiası!

Transferde gerek Monaco cephesinden gerekse maddi kaynaklara bağlı olarak birçok engel çıksa da taraftarın ve camianın yoğun baskısı sonucu mutlu sona ulaşıldı.

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Falcao transferinde flaş Fatih Terim iddiası!

2+1 yıllığına Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı golcünün Sarı-Kırmızılılar'dan yıllık 5 milyon Euro maaş alacağı bildirilmişti.

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