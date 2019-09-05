Falcao transferinde flaş Fatih Terim iddiası!
Fransa'nın Monaco kulübü ile uzun süren pazarlıklar sonucu Galatasaray forması giyen Radamel Falcao için görülmemiş bir imza töreni yapıldı. Avrupa'da ses getiren önemli transferin perde arkası yavaş yavaş belli oluyor. Ünlü oyuncunun t
Galatasaray Monaco'da formayı giyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattı.
Sarı-Kırmızılılar'da bu transferi gerçekleştirebilmek için özellikle Abdurrahim Albayrak, Ahmet Bulut ve Şükrü Hanedar ciddi mesai harcadı.
Transferde gerek Monaco cephesinden gerekse maddi kaynaklara bağlı olarak birçok engel çıksa da taraftarın ve camianın yoğun baskısı sonucu mutlu sona ulaşıldı.