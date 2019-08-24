Falcao transferinde o belge basına sızdı
Galatasaray taraftarlarının günlerdir açıklanmasını beklediği Radamel Falcao'nun transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte spor gündemine bomba gibi düşen belge iddiası ve son gelişmeler...
Gazeteye göre, Falcao'nun elinde Monaco'nun Galatasaray'a transferine izin verdiğine dair belgeler var.
Yıldız futbolcunun şu anda bu belgeleri kullanmak istemediğini belirten Marca Claro, "Monaco ile iyi ayrılmak istiyor. Ancak bu tutum sürerse belgeleri kullanabilir" ifadesini kullandı.