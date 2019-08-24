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  3. 24 Ağustos 2019 18:30

Falcao transferinde o belge basına sızdı

Galatasaray taraftarlarının günlerdir açıklanmasını beklediği Radamel Falcao'nun transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte spor gündemine bomba gibi düşen belge iddiası ve son gelişmeler...

Falcao transferinde o belge basına sızdı

Kolombiya'da yayın yapan Marca Claro gazetesi ise flaş bir iddiayı ortaya attı.

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Falcao transferinde o belge basına sızdı

Gazeteye göre, Falcao'nun elinde Monaco'nun Galatasaray'a transferine izin verdiğine dair belgeler var.

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Falcao transferinde o belge basına sızdı

Yıldız futbolcunun şu anda bu belgeleri kullanmak istemediğini belirten Marca Claro, "Monaco ile iyi ayrılmak istiyor. Ancak bu tutum sürerse belgeleri kullanabilir" ifadesini kullandı.

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Falcao transferinde o belge basına sızdı

Falcao dün idmana çıktı.

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