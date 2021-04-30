Falcao ve Feghouli ile yollar ayrılıyor
Galatasaray, Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşma ve pandemi döneminin mali gerçeklerini göz önüne alarak yeni sezonda önemli bir revizyona imza atmak zorunda… Yönetim, hazırladığı planda bu gerçeğin önemine özellikle dikkat çekti. Buna göre bazı yıldız isimlerle de yollar ayrılabilir.
Galatasaray'da 29 Mayıs’ta yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulda göreve seçilecek başkan ve yönetimi zor bir tablo bekliyor. Yeni sezona kadar 300 milyon TL’lik sıcak para ihtiyacı bulunan kulübün en çok zorlayacak olansa futbol takımının bütçesi…
Hürriyet'in haberine göre; Mevcut yönetimin 55 milyon Euro’ya kadar düşürdüğü futbol takımının maliyeti, pandeminin yarattığı olumsuzluklar ve gelirlerin ciddi oranda düşmesi nedeniyle daha da azaltmak durumunda... Bu nedenle kulübün toplam maliyeti 15 milyon Euro aşağı çekerek 40 milyon yapması gerekiyor
Bankalara iki yıl faiz ödemesi yok ama... Bunun en büyük nedeni ise Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma… Bu anlaşmaya göre iki yıl boyunca bankalara kredi faizi ödemesi yapmayacak olan Galatasaray Kulübü, kendi gelirleriyle gemisini yürütecek. Yani sarı kırmızılı kulüp iki sezon boyunca gelirleriyle tüm takım maliyetini karşılayacak.
Yapılan hesaplamalar sonrasında da Galatasaray yönetiminin maliyeti 40 milyon Euro’ya düşürmesinden başka seçenek görünmüyor. Bu gerçek artık yönetim ve camiasında yüksek sesle konuşulmaya başlanırken iki isim gözden çıkarılmış durumda.