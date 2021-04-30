Falcao ve Feghouli ile yollar ayrılıyor

Bankalara iki yıl faiz ödemesi yok ama... Bunun en büyük nedeni ise Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma… Bu anlaşmaya göre iki yıl boyunca bankalara kredi faizi ödemesi yapmayacak olan Galatasaray Kulübü, kendi gelirleriyle gemisini yürütecek. Yani sarı kırmızılı kulüp iki sezon boyunca gelirleriyle tüm takım maliyetini karşılayacak.