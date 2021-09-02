  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Falcao'dan Galatasaray'a güzel haber

Falcao'dan Galatasaray'a güzel haber

Galatasaray’ın 98 maçın 55'ini kaçıran Falcao ile son gün ipleri koparması önemli bir avantaj oldu. 35 yaşındaki futbolcuya sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon euro verileceği, Kolombiyalı forvetin bonuslardan feragat ettiği belirtildi.

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği dünyaca ünlü Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao'nun sarı-kırmızılı takımdaki kariyeri hayal kırıklığıyla sonlandı.

1 / 14

Galatasaray, bir türlü istenileni veremeyen Radamel Falcao ile yollarını ayırdı. 

2 / 14

Sarı kırmızı kulüp yaptığı resmi açıklamayla Kolombiyalı yıldızın takımdan ayrıldığını duyurdu.

3 / 14

Falcao, Galatasaray kariyerinde kupa sevinci yaşayamadı. 35 yaşındaki futbolcuya sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon euro verileceği, Kolombiyalı forvetin bonuslardan feragat ettiği belirtildi.

4 / 14