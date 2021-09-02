Falcao'dan Galatasaray'a güzel haber
Galatasaray’ın 98 maçın 55'ini kaçıran Falcao ile son gün ipleri koparması önemli bir avantaj oldu. 35 yaşındaki futbolcuya sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon euro verileceği, Kolombiyalı forvetin bonuslardan feragat ettiği belirtildi.
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği dünyaca ünlü Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao'nun sarı-kırmızılı takımdaki kariyeri hayal kırıklığıyla sonlandı.
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Galatasaray, bir türlü istenileni veremeyen Radamel Falcao ile yollarını ayırdı.
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Sarı kırmızı kulüp yaptığı resmi açıklamayla Kolombiyalı yıldızın takımdan ayrıldığını duyurdu.
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Falcao, Galatasaray kariyerinde kupa sevinci yaşayamadı. 35 yaşındaki futbolcuya sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon euro verileceği, Kolombiyalı forvetin bonuslardan feragat ettiği belirtildi.
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