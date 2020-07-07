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  3. 07 Temmuz 2020 11:20

Falcao'nun Galatasaray'dan 1 dakikada kazandığı para

Galatasaray'da bu sezon yaşanan başarısızlık kadar konuşulan bir başka konu Radamel Falcao'nun performansı oldu.

Falcao'nun Galatasaray'dan 1 dakikada kazandığı para

Büyük umutlarla transfer edilen Kolombiyalı santrfor, aldığı astronomik ücrete karşın hayal kırıklığı yarattı.

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Falcao'nun Galatasaray'dan 1 dakikada kazandığı para

Falcao, aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 39 resmi maçında 17'sinde oynamadı.

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Falcao'nun Galatasaray'dan 1 dakikada kazandığı para

Tecrübeli forvet, Süper Lig'de 16, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda 3'er maçta görev yaptı.

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Falcao'nun Galatasaray'dan 1 dakikada kazandığı para

TRABZON VE BAŞAKŞEHİR'E KARŞI HİÇ OYNAMADI Falcao ile ilgili dikkat çeken bir başka dikkat çeken olay; büyük maçlardaki performansı...

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