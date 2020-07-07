Falcao'nun Galatasaray'dan 1 dakikada kazandığı para
Galatasaray'da bu sezon yaşanan başarısızlık kadar konuşulan bir başka konu Radamel Falcao'nun performansı oldu.
Büyük umutlarla transfer edilen Kolombiyalı santrfor, aldığı astronomik ücrete karşın hayal kırıklığı yarattı.
Falcao, aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 39 resmi maçında 17'sinde oynamadı.
Tecrübeli forvet, Süper Lig'de 16, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda 3'er maçta görev yaptı.