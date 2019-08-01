Falcao'nun mesajı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı
Galatasaray'ın gündemindeki Falcao Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Falcao'nun paylaşımdaki mesaj Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Falcao'nun paylaşımı altında toplanan sarı kırmızılılar "come to Galatasaray" yoruml
Galatasaray'ın gündemindeki Falcao Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Falcao'nun paylaşımdaki mesaj Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Falcao'nun paylaşımı altında toplanan sarı kırmızılılar "come to Galatasaray" yorumları yaptı.
Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao için menajer Ahmet Bulut devreye girmişti. Bulut'un paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Ahmet Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransa'da bulunduğunu doğruladı.
Bu olaydan sonra dünyaca ünlü yıldız Falcao kendi Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Kolombiyalı golcünün yaptığı paylaşımda 'Sen de mi aynı şeyi düşünüyorsun?' notu vardı.