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  3. 01 Ağustos 2019 14:00

Falcao'nun mesajı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Galatasaray'ın gündemindeki Falcao Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Falcao'nun paylaşımdaki mesaj Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Falcao'nun paylaşımı altında toplanan sarı kırmızılılar "come to Galatasaray" yoruml

Falcao'nun mesajı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Galatasaray'ın gündemindeki Falcao Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Falcao'nun paylaşımdaki mesaj Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Falcao'nun paylaşımı altında toplanan sarı kırmızılılar "come to Galatasaray" yorumları yaptı.

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Falcao'nun mesajı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao için menajer Ahmet Bulut devreye girmişti. Bulut'un paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Ahmet Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransa'da bulunduğunu doğruladı.

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Falcao'nun mesajı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Bu olaydan sonra dünyaca ünlü yıldız Falcao kendi Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Kolombiyalı golcünün yaptığı paylaşımda 'Sen de mi aynı şeyi düşünüyorsun?' notu vardı.

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Falcao'nun mesajı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Bu paylaşım da Sarı Kırmızılı taraftarları atağa geçirdi.

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