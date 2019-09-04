Falcao'nun o halini gören gözlerine inanamadı

Son günlerin trendlerinden olan yaşlandırma uygulaması futbol dünyasında da oldukça sevildi. Yerli ve yabancı birçok ismin sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı fotoğraflar sporseverler tarafından büyük ilgi gördü. İşte başta Falcao olmak üzere birçok futbolcunun yaşlandırma tekniği sonrası futbolcuların halleri...