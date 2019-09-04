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  3. 04 Eylül 2019 12:35

Falcao'nun o halini gören gözlerine inanamadı

Spor Toto Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'ın yeni yıldızı Radamel Falcao sarı kırmızılı takıma imza attıktan sonra ilk idmanına çıktı. Sarı kırmızılı taraftaların büyük ilgi gösterdiği dünya yıldızı ile ilgi

Falcao'nun o halini gören gözlerine inanamadı

Süper Lig'in son iki sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın gözde transferi Radamel Falcao sarı kırmızılı taraftarı şaşırtmaya devam ediyor.

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Falcao'nun o halini gören gözlerine inanamadı

Uzun süren transfer çalışması nedeniyle sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği dünya yıldızı transfer döneminin son günü kendisini sarı kırmızılı ekibe bağlayan imzayı attı.

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Falcao'nun o halini gören gözlerine inanamadı

Falcao dün Galatasaray ile ilk idmanına çıkarken sarı kırmızılıların yeni transferleri için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.

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Falcao'nun o halini gören gözlerine inanamadı

Son günlerin trendlerinden olan yaşlandırma uygulaması futbol dünyasında da oldukça sevildi. Yerli ve yabancı birçok ismin sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı fotoğraflar sporseverler tarafından büyük ilgi gördü. İşte başta Falcao olmak üzere birçok futbolcunun yaşlandırma tekniği sonrası futbolcuların halleri...

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