Falcao'nun o halini gören gözlerine inanamadı
Spor Toto Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'ın yeni yıldızı Radamel Falcao sarı kırmızılı takıma imza attıktan sonra ilk idmanına çıktı. Sarı kırmızılı taraftaların büyük ilgi gösterdiği dünya yıldızı ile ilgi
Süper Lig'in son iki sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın gözde transferi Radamel Falcao sarı kırmızılı taraftarı şaşırtmaya devam ediyor.
Uzun süren transfer çalışması nedeniyle sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği dünya yıldızı transfer döneminin son günü kendisini sarı kırmızılı ekibe bağlayan imzayı attı.
Falcao dün Galatasaray ile ilk idmanına çıkarken sarı kırmızılıların yeni transferleri için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.
Son günlerin trendlerinden olan yaşlandırma uygulaması futbol dünyasında da oldukça sevildi. Yerli ve yabancı birçok ismin sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı fotoğraflar sporseverler tarafından büyük ilgi gördü. İşte başta Falcao olmak üzere birçok futbolcunun yaşlandırma tekniği sonrası futbolcuların halleri...